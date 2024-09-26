Праздник Иоанна Богослова: что нужно сделать 26 сентября

Любимый ученик Христа и автор «Апокалипсиса»

Святой Иоанн Богослов – один из 12 апостолов и автор Евангелия от Иоанна, а также книги «Откровение» («Апокалипсис»). Он был одним из первых и любимых учеников Христа, которому Иисус перед своим распятием велел оберегать Деву Марию.

Иоанн Богослов родился в I веке в Галилее (сейчас это Израиль) и был внуком святого Иосифа Обручника. Занимался Иоанн рыбалкой, пока вместе со старшим братом, апостолом Иаковом, не стал учеником Христа. Иоанн стал особо приближенным к Христу: он был свидетелем воскрешения Иисусом 12-летней дочери Иаира, был на горе Фавор во время Преображения Господня, сопровождал Христа, когда его схватили и вместе с Девой Марией плакал у подножия креста, когда распяли Иисуса. Именно тогда он получил веление заботиться о Богородице.

Затем апостол Иоанн ушел проповедовать в Ефес и другие города. Тогда же произошел удивительный случай: корабль, на котором плыл апостол, попал в бурю, но всем удалось спастись, а Иоанну – нет. Произошло невероятное: через 14 дней невредимого апостола выбросило на берег. Также известно, что святого не раз подвергали пыткам при императоре Нероне, но Иоанн не пострадал. Его сослали на остров Патмос – там он проповедовал и исцелял больных, известны случаи, когда он воскрешал мертвых, тогда же он написал книгу «Откровение» («Апокалипсис»).

Вернувшись в Ефес, Иоанн создал Евангелие и три Послания. Умер апостол Иоанн Богослов в глубокой старости – велел засыпать его живым в могиле в виде креста. Когда могилу раскопали через несколько дней, то тела там не оказалось, но каждый год на ней выступал прах, который исцелял больных.

«Откровение» Иоанна Богослова («Апокалипсис») – последняя книга Нового Завета. Слово «апокалипсис» в переводе с греческого значит «откровение». Эта книга пророчеств была написана в конце I – начале II века и рассказывает о событиях, которые ждут человечество, в том числе о четырех всадниках апокалипсиса, семи ангелах, семи знамениях и бедствиях, появлении и гибели антихриста, поражении дьявола и начала царства Христа. Так как Иоанн Богослов рассказывает в своей книге о большом количестве катастроф и природных бедствий, то ныне слово «апокалипсис» стало синонимом катастрофы.

По старому календарному стилю сегодня день памяти священномученика Корнилия Сотника и обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Приметы на 26 сентября: что предвещает теплую зиму

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и урожае:

красная луна в ночь на 26 число – жди сильного ветра;

грачи уже улетели – скоро наступит зима;

дождь в этот день – следующим летом будет урожай зерновых;

куры начали линять – зима будет теплой.

В народном календаре 26 сентября – праздник Иван Богослов, Иван Путник. В этот день путешественники просят святого Иоанна о покровительстве, а в поле и на огородах завершают посев озимых.

Что нельзя делать 26 сентября

Народные приметы дня запрещают веселиться, употреблять спиртные напитки, переедать, а также брать в руки острые предметы – можно пораниться.

По поверьям, на Иоанна Богослова нельзя работать после обеда – иначе можно навлечь на себя сорок бед.

Также в этот день не советуют венчаться – считается, что это к короткой и несчастливой семейной жизни, но вот смотрины устраивать можно.

Не следует носить старую, поношенную обувь – это к «черной» полосе в жизни.

Нельзя останавливаться на перекрестке – считается, что в этот день здесь можно столкнуться с нечистой силой.

Что можно делать 26 сентября

В молитвах к Иоанну Богослову обращаются с просьбами о выздоровлении, укреплении брака, святому молятся те, кто хочет детей и просят покровительства в долгом пути.

Этот день в народе считается поминальным – хорошо пойти в церковь и помолиться, помянуть умерших родственников и близких, посетить кладбище.

В этот день также поминают утопленников, висельников, мертворожденных и погибших на войне.

Сегодня принято готовить пироги, которыми следует угостить соседей, прохожих или неимущих. Наши предки верили, что это принесет благополучие и счастье в семью.

У кого 26 сентября именины