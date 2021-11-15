День ангела сегодня — кого поздравлять?

Имя Константин: значение

Константин — имя латинского происхождения, в переводе оно означает «постоянный, стойкий».

Мужчины с таким именем считаются ответственными и добросовестными работниками. Своему делу отдают всю душу. С подчиненными ведут себя деликатно, его приказы больше похожи на просьбы.

У Константина тонкое чутье на прекрасное. Он способен увидеть в человеке едва заметные достоинства и открыть их другим. В то же время Константин может увлечься яркой и эффектной женщиной, добиваться ее расположения. Женившись на ней и обнаружив ее душевную и нравственную пустоту, быстро охладевает в своих чувствах. Развод переносит тяжело. Настороженно относится к теще.

День ангела Константина по православному календарю

День ангела Константина отмечается по таким датам:

8 января;

11 февраля; 27 февраля;

6 марта, 18 марта, 19 марта, 25 марта;

24 мая;

3 июня, 5 июня, 15 июня, 18 июня, 21 июня, 29 июня;

8 июля, 14 июля, 16 июля, 22 июля, 27 июля;

2 августа, 9 августа, 11 августа, 13 августа, 17 августа, 26 августа;

16 сентября, 19 сентября, 23 сентября;

1 октября, 2 октября, 4 октября, 15 октября, 22 октября;

3 ноября, 4 ноября, 15 ноября, 19 ноября, 20 ноября, 22 ноября, 23 ноября, 25 ноября, 27 ноября;

2 декабря, 11 декабря, 15 декабря, 23 декабря.

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