Когда именины у Иванов?

Имя Иван произошло от древнееврейского имени Иоанн и переводится как «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал», «Яхве да будет милостлив», «благодать божия».

Считается, что характер у Иванов очень противоречивый. Это сильные, волевые и коммуникабельные мужчины, но в то же время хитрые и коварные. Сочетание разных качеств обеспечивает им приключения по жизни. Но благодаря своей выносливости Иваны с достоинством переносят все испытания. К желаемой цели они идут спокойно и настойчиво, не сворачивая с пути. Однако внезапно обладатели этого имени могут изменить курс и выбрать для себя что-то новое. Ведь Иваны — разносторонние натуры.

По православному календарю, именины у Иванов по таким дням:

2 января, 11 января, 20 января, 28 января, 30 января;

3 февраля, 4 февраля, 6 февраля, 8 февраля, 9 февраля, 12 февраля, 13 февраля, 17 февраля, 23 февраля;

6 марта, 8 марта, 9 марта, 11 марта, 18 марта, 22 марта, 24 марта, 29 марта;

3 апреля, 9 апреля, 11 апреля, 12 апреля, 21 апреля, 24 апреля, 25 апреля, 27 апреля;

1 мая, 2 мая, 7 мая, 10 мая, 12 мая, 19 мая, 20 мая, 21 мая, 25 мая, 27 мая;

1 июня, 2 июня, 4 июня, 5 июня, 6 июня, 7 июня, 8 июня, 9 июня, 11 июня, 15 июня, 20 июня, 23 июня, 25 июня;

2 июля, 3 июля, 7 июля, 9 июля, 10 июля, 11 июля, 13 июля, 16 июля, 25 июля, 31 июля;

3 августа, 12 августа, 13 августа, 15 августа, 16 августа, 17 августа, 22 августа, 31 августа;

7 сентября, 11 сентября, 12 сентября, 15 сентября, 16 сентября, 20 сентября, 27 сентября, 28 сентября;

3 октября, 6 октября, 9 октября, 11 октября, 14 октября, 15 октября, 16 октября, 25 октября, 28 октября;

1 ноября, 3 ноября, 4 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 14 ноября, 17 ноября, 22 ноября, 25 ноября, 26 ноября, 30 ноября;

2 декабря, 3 декабря, 7 декабря, 11 декабря, 12 декабря, 15 декабря, 16 декабря, 17 декабря, 20 декабря, 23 декабря, 24 декабря, 30 декабря.