Кем был Феодор Студит и чем прославился
Православный праздник 26 января (8 февраля по старому стилю) – день памяти святого Феодора Студита, игумена Студийского монастыря, прославившегося своими добрыми делами.
Феодор Студит жил в VIII-IX веках. Он был родом из хорошей семьи, получил хорошее образование. Рано женился, затем принял постриг и вместе с женой ушел в монастырь, где много времени посвящал молитве и труду – так он хотел наверстать время, проведенное в праздности.
Несколько раз Феодор выступал против решений императоров, и за это попадал в немилость и его отправляли в ссылку. По возвращению Феодор продолжал трудиться в монастыре.
Умер преподобный в скитаниях. 26 января 845 года мощи святого перенесли из Херсонеса Акритского в Константинополь, в Студийский монастырь. После себя преподобный оставил богословские письма, сочинения и устав Студийского монастыря, по которому позже начали жить монахи и в других монастырях.
По юлианскому календарю сегодня день памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских.
Приметы на 23 января: какую погоду ожидать
По приметам дня судят, какую погоду ожидать:
- синицы поют – будет похолодание;
- виден круг вокруг луны – к метели;
- яркие сумерки и звездное небо – идут морозы;
- туман с утра – будет оттепель.
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В народе 26 января – праздник Федоров день, или Федор Поминальник, в это время в старину поминали умерших близких.
Что нельзя делать сегодня
- вспоминать плохо об умерших;
- начинать новые дела – могут принести убытки;
- не следует преувеличивать или врать – обман обязательно раскроется и испортит вашу репутацию.
Что можно делать сегодня
- У преподобного Феодора, как ходатая за нас перед Богом, просят укрепить веру, дать терпение и смирение, укрепить здоровье и исцелить, в частности от болезней желудка.
- В старину в этот день молились за упокой ушедших близких и посещали могилы родственников.
У кого День ангела 26 января
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Гавриил, Федор, Мария, Петр, Давид, Аркадий, Иван, Климент.
- По старому стилю день ангела у Максима, Якова, Петра, Марфы.
Талисманом человека, рожденного 26 января, является нефрит. Камень, воспитывающий у владельца усердие, выносливость и трудолюбие. Нефрит носят, чтобы находить выход из трудных ситуаций.