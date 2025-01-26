Кем был Феодор Студит и чем прославился

Православный праздник 26 января (8 февраля по старому стилю) – день памяти святого Феодора Студита, игумена Студийского монастыря, прославившегося своими добрыми делами.

Феодор Студит жил в VIII-IX веках. Он был родом из хорошей семьи, получил хорошее образование. Рано женился, затем принял постриг и вместе с женой ушел в монастырь, где много времени посвящал молитве и труду – так он хотел наверстать время, проведенное в праздности.

Несколько раз Феодор выступал против решений императоров, и за это попадал в немилость и его отправляли в ссылку. По возвращению Феодор продолжал трудиться в монастыре.

Умер преподобный в скитаниях. 26 января 845 года мощи святого перенесли из Херсонеса Акритского в Константинополь, в Студийский монастырь. После себя преподобный оставил богословские письма, сочинения и устав Студийского монастыря, по которому позже начали жить монахи и в других монастырях.

По юлианскому календарю сегодня день памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских.

Приметы на 23 января: какую погоду ожидать

По приметам дня судят, какую погоду ожидать:

синицы поют – будет похолодание;

виден круг вокруг луны – к метели;

яркие сумерки и звездное небо – идут морозы;

туман с утра – будет оттепель.

В народе 26 января – праздник Федоров день, или Федор Поминальник, в это время в старину поминали умерших близких.

Что нельзя делать сегодня

вспоминать плохо об умерших;

начинать новые дела – могут принести убытки;

не следует преувеличивать или врать – обман обязательно раскроется и испортит вашу репутацию.

Что можно делать сегодня

У преподобного Феодора, как ходатая за нас перед Богом, просят укрепить веру, дать терпение и смирение, укрепить здоровье и исцелить, в частности от болезней желудка.

В старину в этот день молились за упокой ушедших близких и посещали могилы родственников.

У кого День ангела 26 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Гавриил, Федор, Мария, Петр, Давид, Аркадий, Иван, Климент.

По старому стилю день ангела у Максима, Якова, Петра, Марфы.

Талисманом человека, рожденного 26 января, является нефрит. Камень, воспитывающий у владельца усердие, выносливость и трудолюбие. Нефрит носят, чтобы находить выход из трудных ситуаций.