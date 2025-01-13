В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) осуществила переход на новоюлианский календарь, в результате чего праздники с фиксированной датой переместились на 13 дней вперед. Этот новый календарь более точен и совпадает с тем, по которому живет светское общество. Однако в другой церкви — Украинской Православной Церкви, продолжают придерживаться юлианского календаря (старого стиля).

Церковный праздник по новому стилю

13 января — день чествования мучеников Ермила и Стратоника, которые отдали жизнь за христианскую веру.

Ермил и Стратоник были современниками, жившими в городе Сингидон (современный Белград) в III-IV веках. Ермил служил диаконом и активно распространял христианское учение. За отказ отречься от своей веры его заключили в тюрьму и подвергли пыткам. Когда пытки не смогли поколебать его убеждения, Ермила утопили в Дунае. Его друг, тюремный надзиратель Стратоник, не смог скрыть своих слез во время мучений друга. Когда другие стражники заметили это, Стратоник открыто признал себя христианином и разделил судьбу Ермила — его тоже бросили в реку.

Церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня чествуют память преподобной Мелании (Маланку).

Народные приметы на 13 января

Наблюдения за природой и животными помогали предсказать погоду и будущий урожай:

наблюдения за кошками: если прячут мордочку — будет холодно, облизывают лапки — ждите солнца;

если день теплый — лето обещает быть тоже теплым;

иней на деревьях предвещает щедрый медосбор и богатый урожай зерновых;

поведение кошки: катается по полу — на оттепель, трется о стену — погода испортится.

В народной традиции этот праздник называют Ермиловым днем. Особое внимание уделяется домашним животным, особенно собакам и кошкам.

Запреты этого дня

Церковь предостерегает от лени, жадности и мести. Неприемлемо отказывать в помощи, обижать других, ругаться и завидовать.

Народные предания особенно предостерегают от обид животных, в первую очередь кошек. Существует легенда, что во время заключения святого Ермила именно кошка облегчала его страдания. Поэтому он считается покровителем этих животных.

Разрешенные дела

В этот день молятся святым Ермилу и Стратонику, прося укрепления веры и сил для преодоления жизненных испытаний.

Рекомендуется проводить время с семьей. По народному поверью, больному человеку стоит посидеть на любимом месте домашней кошки — это способствует выздоровлению. Также считается, что семь добрых дел, совершенных в этот день, освобождают от семи грехов.

Именинники 13 января

По новому стилю именины празднуют: Максим, Яков, Петр, Марфа.

По старому стилю день ангела у: Вассины, Василия, Мелании, Михаила, Петра.

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