Туман в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 26 января

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В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 5-7°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 26 января

По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 5-10°С тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции: Одесская область третья по количеству пьяных водителей.

Автор фото Александр Бурлак

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