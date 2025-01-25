Прогноз погоды в Одессе на 26 января
В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 5-7°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 26 января
По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Выбор редакции: Одесская область третья по количеству пьяных водителей.
Автор фото Александр Бурлак