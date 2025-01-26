Ким був Феодор Студіт і чим прославився

Православне свято 26 січня (8 лютого за старим стилем) – день пам’яті святого Феодора Студита, ігумена Студійського монастиря, який прославився своїми добрими справами.

Феодор Студіт жив у VIII-IX століттях. Він був родом із хорошої родини, здобув хорошу освіту. Рано одружився, потім прийняв постриг і разом із дружиною пішов у монастир, де багато часу присвячував молитві та праці – так він хотів надолужити час, проведений у ледарстві.

Кілька разів Феодор виступав проти рішень імператорів, і за це потрапляв у немилість і його відправляли на заслання. Після повернення Феодор продовжував працювати в монастирі.

Помер преподобний у поневіряннях. 26 січня 845 року мощі святого перенесли з Херсонеса Акритського до Константинополя, до Студійського монастиря. Після себе преподобний залишив богословські листи, твори та статут Студійського монастиря, за яким пізніше почали жити ченці та інших монастирях.

За юліанським календарем сьогодні день пам’яті мучеників Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.

Прикмети на 23 січня: на яку погоду очікувати

За прикметами дня судять, яку погоду очікувати:

синиці співають – буде похолодання;

бачене коло навколо місяця – до хуртовини;

яскраві сутінки та зоряне небо – йдуть морози;

туман з ранку – буде відлига.

У народі 26 січня – свято Федорів день, або Федір Поминальник, у цей час за старих часів поминали померлих близьких.

Що не можна робити сьогодні

згадувати погано про померлих;

починати нові справи – можуть завдати збитків;

не слід перебільшувати чи брехати – обман обов’язково розкриється та зіпсує вашу репутацію.

Що можна робити сьогодні

У преподобного Феодора, як клопотана за нас перед Богом, просять зміцнити віру, дати терпіння і смирення, зміцнити здоров’я та зцілити, зокрема від хвороб шлунка.

У цей день молилися за упокій близьких і відвідували могили родичів.

У кого День ангела 26 січня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Гавриїл, Федір, Марія, Петро, ​​Давид, Аркадій, Іван, Климент.

За старим стилем день ангела у Максима, Якова, Петра, Марфи.

Талісманом людини, народженої 26 січня, є нефрит. Камінь, який виховує у власника старанність, витривалість та працьовитість. Нефрит носять, щоб знаходити вихід із скрутних ситуацій.