Какой сегодня, 31 декабря день: праздники, события, именинники, традиции и приметы

Церковный и народный праздник 31 декабря

Народный праздник 31 декабря называется Маланкой или День Меланки. Также известны такие названия как Щедрый вечер, Щедрая кутья, Васильев вечер.

Народный праздник Маланки происходит со дня памяти святой Мелании Младшей, который по новому лианскому календарю как раз приходится на 31 декабря.

Родилась девушка в богатой римской семье. Еще в детстве стала христианкой. Мелания хотела посвятить свою жизнь Богу, но родители выдали ее замуж за мужа, которого она не любила. Попытки девушке обратить мужа в христианство были тщетны. У пары родилось двое детей, но впоследствии оба ребенка скончались. Лишь после этого мужчина также принял христианство и стал жить благочестивой жизнью.

Народные традиции 31 декабря

У украинцев этот день был известен под названиями День Меланки, Щедрый вечер или Васильевий вечер. Этот праздник особенно пышно отмечался на Подолье, Буковине и Галиции. Празднование Маланки объединяет языческие и христианские традиции.

Наши предки считали, что Маланка-Вода невеста Василия-Места (день святого Василия празднуют 1 января). В этот же день, 31 декабря, давние украинцы праздновали Новый год. На праздничный стол готовили щедрую кутью, в которую добавляли сливочное масло, молоко или сметану. Готовили также мясные блюда – кровянку, колбасы, голубцы, студень.

Популярным у западных украинцев был обряд вождения козы. Молодежь наряжалась в сказочных персонажей, казаков и животных, а один из юношей одевался Маланкой. В таком виде ребята ходили по домам, пели щедривки и желали хозяевам счастливого Нового года, а получали подарки. До настоящего времени сохранилось много щедривок.

Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день бывает хорошая погода. Наши предки в этот день следили за нами.

Запреты 31 декабря

В этот день нельзя было:

Нельзя оставлять молоко в открытой посуде, чтобы туда злые духи не залезли.

Нельзя ругать и обзывать ребенка 31 декабря, поскольку по старым верованиям его устами сегодня говорит Ангел.

Ругаться за праздничным столом — на беду.

Выбрасывать остатки пищи из новогоднего стола — до бедности.

Нельзя одалживать в эту дату деньги даже самым близким людям, иначе отношения сильно испортятся и долг вам не вернут.

Приметы погоды 31 декабря

Наши предки заметили, что в этот день погода будет хорошей.

Какая погода сегодня – таким будет июль.

Колючий мороз сегодня предвещает снегопад.

Если снег сильно скрипит, то скоро будет оттепель.

Восточный ветер дует до потепления, а северный – до морозов.

Снежная вьюга предвещает хороший урожай озимых культур.

Если на Маланку потеплело, то лето будет дождливым.

Заметим, что климат сейчас изменился и давние приметы для нас актуальны.

Именины 31 декабря

Именниками в этот день являются: Давид, Иосиф, Михаил, Петр, Иаков, Мелания.

Талисманом человека, рожденного 31 декабря является хризоберил. Минеральный камень, известный с древних времен. Считалось, что хризоберилл помогает вылечить отравление. А еще украшения с ним носили, чтобы привлечь внимание человека.

Рожденный 31 декабря человек по знаку Зодиака — Козерог. Именинники в этот день по характеру медленные, аккуратные и внимательные. Они домоседы не любят риск и приключения. Ценят комфорт и тяжело переносят проблемы. Отличаются нерешительностью, им тяжело отказывать другим. Родившиеся 31 декабря люди часто пытаются быть «удобными» для других.

Кто из известных людей родился и умер 31 декабря

В этот день родились:

1378 — Альфонсо де Борджиа, впоследствии Папа Римский Каликст III (1455–1458).

1596 — Петр Могила, украинский политический, церковный и образовательный деятель Украины, святой.

1747 — Готфрид Август Бюргер, немецкий поэт, известный балладой «Ленора» (1773).

1805 — Мари д’Агу (псевдонимом Даниэль Стерн), французская писательница. Жена венгерского композитора Ференца Листа, теща немецкого композитора Рихарда Вагнера.

1842 — Джованни Больдини, итальянский художник суток декаданса.

1858 — Винцас Кудирка (Vincas Kudirka), автор литовского национального гимна (Tautiška giesmė) (ум. 1899).

1869 — Анри Матисс (Henri Matisse), французский художник (ум. 1954).

1880 — Джордж Маршалл, американский генерал, глава объединенного штаба союзников в годы 2-й Мировой войны, госсекретарь США; разработал программу экономического возрождения послевоенной Европы (план Маршалла).

1892 — Михаил Семенко, украинский поэт, основоположник украинского футуризма (панфутуризма)

1937 — Энтони Гопкинс, британский и американский актер, лауреат премий «Оскар» и BAFTA

1948 — Донна Саммер, одна из самых известных американских певиц 1970-х годов, лауреат 5 премий «Грэмми».

1965 — Гун Ли, китайская актриса.

1984 — Кэтрин Бритт, австралийская кантри-певица.

1987 — Эмили Ле Пеннек, французская гимнастка, олимпийская чемпионка.

1990 — Патрик Чен, канадский фигурист, чемпион мира.

1995 — Гебби Дуглас, американская гимнастка, олимпийская чемпионка.

Умерли 31 декабря:

1679 — Джованни Альфонсо Борелли, итальянский физиолог, физик, астроном и математик.

1877 — Гюстав Курбе, французский живописец, скульптор, график.

1911 — Григорий Мясоедов, украинский и русский живописец.

1917 — Федерико Дзандоменеги, итальянский художник, представитель импрессионизма. Сын итальянского скульптора Пьетро Дзандоменеги.

1931 — Ясинский Иероним Иеронимович, писатель, переводчик, литературный критик украинского происхождения.

1936 — Мигель де Унамуно, испанский философ, писатель, общественный деятель.

1991 — Белов Юрий Андреевич, советский актер. Снялся в таких фильмах как: «Карнавальная ночь», «Королева бензоколонки», «Неподдающиеся» и др.

1993 — Звиад Гамсахурдиа, писатель, ученый, диссидент, первый Президент Грузии (1991-1992).

1999 — Соломия Павлычко, писательница, публицистка, автор трудов по истории феминизма, дочь Д. Павлычко (род. 1958).

2004 — Олег Приходнюк, украинский археолог, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

2016 — Мария Харченко, украинская певица и актриса театра, Народная артистка Украины.

2020 — Робер Оссейн, французский киноактер, театральный режиссер.

2022 — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский.

Памятные даты 31 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 декабря:

1695 год — в Королевстве Англия вводят налог на окна;

1807 год — пражский профессор-политехник Франтишек Йозеф Герстнер показывает первый в Европе проект конной железной дороги;

1808 год — французский ученый Жозеф Луи Гей-Люссак формулирует один из своих газовых законов;

1857 год — указом британской королевы Виктории столицей Канады становится; город Оттава.

1869 год — британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира обнаруживает на 7-метровой глубине руины храма Артемиды, считавшегося одним из семи античных чудес света;

1899 год — начало эфемеридного времени (года);

1904 год — впервые массово празднуют Новый год на площади Таймс-Сквер (тогда — Лонгакр) в Нью-Йорке;

1938 год — в Индианаполисе впервые презентуют прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ выдыхаемого воздуха;

1968 год — первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;

1989 год — в Киеве открывают первый участок (1,9 км) 3-й (Сырецко-Печерской) линии столичного метрополитена с тремя станциями: «Золотые ворота», «Дворец спорта», » Кловская»;

1990 год — во встрече за чемпионскую корону по шахматам Гарри Каспаров побеждает Анатолия Карпова;

1992 год — прекращает существование общее государство чехов и словаков — Чехословакия;

2004 год — на Тайване официально открывают небоскреб «Тайбэй 101», самый высокий в то время в мире — 509 м;

2009 год — в Литве останавливают Игналинскую атомную электростанцию, работавшую с 1983 года.

Какой 31 декабря день в Украине и мире

31 декабря в Украине и мире празднуют канун Нового года. Мы привыкли, что год кончается именно в декабре, но так было не всегда. До принятия григорианского календаря Новый год праздновали в мире по-разному. в октябре 1582 года Ватиканом при папе Римском Григории XIII ввели григорианский календарь, которым мы все пользуемся и сегодня. В его основе лежит солнечный цикл и он заменил себя.ю древнеримский календарь, базировавшийся на циклах месяца. Вместе с установлением нового календаря официально было решено, что Новый год будет начинаться 1 января.

Также 31 декабря Медитация ради мира по всему миру или Всемирный час мира. Молитва также считается своего рода медитацией. Ее можно делать в любое время в любом удобном для вас формате. Впервые такая глобальная медитация была проведена в 1995 году по инициативе доктора школы метафизики Барбары О’Гуинн Кондрон, штат Миссури, США.

А еще 31 декабря День шампанского. Это событие связано не столько с алкогольным напитком, сколько с тем, что по всему миру его используют для празднования Нового года. Праздник начали в США, но он носит всемирный характер, учитывая популярность шампанского в канун Нового года. Лучший способ отпраздновать – насладиться бокалом настоящего шампанского.

31 декабря День принятия решений. Это событие является призывом к действию для тех, кто подвержен нерешительности. Можно посвятить последний день года принятию важных решений, неважно, больших или маленьких.