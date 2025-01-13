У 2023 році Православна Церква України (ПЦУ) здійснила перехід на новоюліанський календар, внаслідок чого свята з фіксованою датою перемістились на 13 днів вперед. Цей новий календар більш точний та збігатися з тим, за яким живе світське суспільство. Однак в іншій церкві – Український Православній Церкві, продовжують дотримуються юліанського календаря (старого стилю).

Церковне свято за новим стилем

13 січня – день вшанування мучеників Єрмила і Стратоніка, які віддали життя за християнську віру.

Єрмил і Стратонік були сучасниками, що жили в місті Сингідон (сучасний Белград) у III-IV століттях. Єрмил служив дияконом і активно поширював християнське вчення. За відмову зректися своєї віри його ув’язнили та піддали тортурам. Коли катування не змогли похитнути його переконання, Єрмила втопили в Дунаї. Його друг, тюремний наглядач Стратонік, не зміг приховати своїх сліз під час мук товариша. Коли інші стражники помітили це, Стратонік відкрито визнав себе християнином і розділив долю Єрмила – його також кинули в річку.

Церковне свято за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні вшановують пам’ять преподобної Меланії (Маланку).

Народні прикмети на 13 січня

Спостереження за природою та тваринами допомагали передбачити погоду та майбутній врожай:

спостереження за котами: якщо ховають мордочку – буде холодно, облизують лапки – чекайте сонця;

якщо день теплий – літо обіцяє бути теж теплим;

іній на деревах віщує щедрий медозбір та багатий урожай зернових;

поведінка кота: качається по підлозі – на відлигу, треться об стіну – погода зіпсується.

В народній традиції це свято називають Єрмиловим днем. Особлива увага приділяється домашнім тваринам, зокрема собакам і котам.

Заборони цього дня

Церква застерігає від лінощів, скупості та помсти. Неприпустимо відмовляти у допомозі, ображати інших, лихословити та заздрити.

Народні перекази особливо застерігають від образ тварин, передусім котів. Існує легенда, що під час ув’язнення святого Єрмила саме кішка полегшувала його страждання. Тому він вважається покровителем цих тварин.

Дозволені справи

У цей день моляться до святих Єрмила і Стратоніка, просячи зміцнення віри та сил для подолання життєвих випробувань.

Рекомендується проводити час з родиною. За народним повір’ям, хворій людині варто посидіти на улюбленому місці домашньої кішки – це сприятиме одужанню. Також вважається, що сім добрих справ, зроблених цього дня, звільняють від семи гріхів.

Іменинники 13 січня

За новим стилем іменини святкують: Максим, Яків, Петро, Марфа.

За старим стилем день ангела у: Василини, Василя, Меланії, Михайла, Петра.

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