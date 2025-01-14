14 января в церковном календаре — день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Что это за день

Равноапостольная Нина, просветительница Грузии, посвятила свою жизнь проповеди Евангелия, исцелению больных и творению чудес. Рожденная около 280 года в Каппадокии, она с детства воспитывалась в любви к Богу. В 20 лет вместе с родителями Нина прибыла в Иерусалим, где ее духовным воспитанием занималась благочестивая Нианфора. Однажды Матерь Божья явилась Нине и призвала ее отправиться в Грузию, где царило язычество.

Достигнув Грузии, Нина активно проповедовала христианство, собрав вокруг себя единомышленников. Совместно с другими девушками она основала монастырь, который стал центром духовной жизни. Ее миссия оставила неизгладимый след в развитии христианства на этих землях. Мощи святой Нины хранятся в Бодбийском монастыре, расположенном вблизи городка Сигнахи. Она умерла в 335 году, но ее наследие до сих пор вдохновляет верующих.

Что нельзя делать 14 января

Нельзя желать кому-то зла, ссориться и сквернословить.

Не стоит стричь волосы — это принесет неудачи.

Запрещено выходить из дома до рассвета.

Народные приметы 14 января

смотрели, какой сегодня день: вокруг луны виден круг из тумана — ждите метели;

птицы летают низко над землей — стоит готовиться к осадкам;

утром услышать пение птиц — к оттепели;

ночью хорошо видны звезды и луна — начнет снижаться температура воздуха;

облачно — морозы еще задержатся;

на деревьях виден иней, вскоре будет потепление.

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