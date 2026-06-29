Ключевые моменты:

В Одессе и Украине в ближайшие месяцы ожидается подорожание мяса, молочной продукции и хлеба.

Основные причины – рост себестоимости производства, затрат на энергоносители, логистику и оплату труда.

К концу 2026 года хлеб может подорожать еще на 12–15%, а общий годовой рост цен превысит 25%.

В июле-сентябре сезонные овощи могут временно подешеветь, но осенью их стоимость снова вырастет на 8-15%.

Что станет дороже уже этим летом

Несмотря на летний сезон, существенного удешевления продуктов в Одессе и Украине в ближайшее время не ожидается. Ведь эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на ряд популярных товаров, включая мясо, молочную продукцию и хлеб.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, больше всего могут подорожать мясные и молочные продукты. Основными причинами есть рост себестоимости производства, повышение стоимости энергоносителей, логистических услуг, а также увеличение затрат на оплату труда.

Кроме того, продолжит дорожать и хлеб. По оценкам экспертов, к концу 2026 года цены на хлебобулочные изделия могут вырасти еще на 12–15%, а общее годовое повышение стоимости превысит 25%.

Правда, лето традиционно увеличивает предложение овощей открытого грунта. Поэтому в июле, августе и сентябре возможно временное снижение цен на эту продукцию. Но после завершения сбора урожая и закладки овощей на хранение тенденция, вероятно, изменится. Кроме этого, прогнозируют, что осенью овощи снова начнут дорожать. В зависимости от вида продукции и затрат на ее хранение, цены могут вырасти на 8–15%.

На Привозе уже продают первые дыни и широкий выбор летних ягод. Помидоры стоят от 50 до 150 грн/кг, клубника – от 80 грн, черешня – от 50 грн. Яйца продают по 30–90 грн. за десяток, брынзу — по 200–270 грн. за килограмм. А вот свежая рыба стоит от 50 грн за килограмм, тогда как свинина – от 200 грн, говядина – от 130 грн.

Напомним, что в разгар жатвы поля Одесской области столкнулись с жестким кадровым голодом: собирать урожай и водить многомиллионную технику просто некому.