COVID-19: Одесса вошла в “желтую” зону

Одесса попала в “желтую” карантинную зону в связи с коронавирусом. С понедельника, 17 августа, город относится к регионам со значительным распространением COVID-19.

Такое решение в Минздраве приняли еще на прошлой неделе.

Кроме того, город Беляевка в Одесской области попал в зону с самыми жесткими карантинными ограничениями – “красную”.

Ранее Одесса была в “зеленой” зоне, где также действовали карантинные ограничения. Теперь они усилятся тем, что не будут работать органы соцзащиты населения, которые обслуживают пожилых людей.

Все правила – в одной картинке.