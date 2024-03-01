Какие новые услуги начали предоставлять в Одесском ЦНАПе

ЦНАПы начали предоставлять услуги из сферы земельных отношений, что является важным шагом для упрощения доступа граждан к информации о земельных вопросах и обеспечения их прав. Об этом сообщает Одесский городской совет.
Одной из нововведенных услуг является предоставление информации из Государственного земельного кадастра в форме выписки. Эта информация включает данные о земельном участке, вещных правах на него, обременениях и ссылает на документы, подтверждающие ограничения в использовании земли.
Работники ЦПАПа предоставляют эти сведения непосредственно во время обслуживания граждан. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь на сайт центра админуслуг Одессы или позвоните в колл-центр по номерам:
- 705 55 55;
- 15 35.
График работы ЦНАПов
Прием документов:
- Пн, вт, пт — с 9:30 до 17:00 без перерыва
- Чт — 9:30 до 20:00 без перерыва
- Ср, сб — с 09:30 до 16:45 без перерыва
- Вд — выходной
Выдача документов:
- Пн, вт, пт — с 9:00 до 18:00 без перерыва
- Чт — с 9:00 до 20:00 без перерыва
- Ср, сб — с 09:00 до 16:45 без перерыва
- Вс — выходной
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