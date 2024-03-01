Какие новые услуги начали предоставлять в Одесском ЦНАПе

Одной из нововведенных услуг является предоставление информации из Государственного земельного кадастра в форме выписки. Эта информация включает данные о земельном участке, вещных правах на него, обременениях и ссылает на документы, подтверждающие ограничения в использовании земли.

Работники ЦПАПа предоставляют эти сведения непосредственно во время обслуживания граждан. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь на сайт центра админуслуг Одессы или позвоните в колл-центр по номерам:

705 55 55;

15 35.

График работы ЦНАПов

Прием документов:

Пн, вт, пт — с 9:30 до 17:00 без перерыва

Чт — 9:30 до 20:00 без перерыва

Ср, сб — с 09:30 до 16:45 без перерыва

Вд — выходной

Выдача документов:

Пн, вт, пт — с 9:00 до 18:00 без перерыва

Чт — с 9:00 до 20:00 без перерыва

Ср, сб — с 09:00 до 16:45 без перерыва

Вс — выходной

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