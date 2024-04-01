ЦНАПи більше не потрібні: на що їх перетворить Одеська ОДА цього року

У форумі взяли участь понад 200 учасників, які обговорили проблемні питання роботи ЦНАПів, поділилися досвідом та найкращими практиками.

За словами Кіпера, застаріла кабінетна система має відійти в минуле, а на її місце має прийти відкритий простір. У рамках трансформації планується розширити мережу віддалених робочих місць та забезпечити мобільність ЦНАПів.

Кіпер переконаний, що кожен ЦНАП має бути обладнаний спеціальними мобільними рішеннями, накшталт мобільних валіз, щоб забезпечити доступ до послуг у будь-якій точці регіону, а перелік доступних послуг має постійно розширюватися, а всі ЦНАПи мають бути прозорими та інклюзивними.

Кіпер подякував партнерам форуму, зокрема Директору Швейцарського бюро співробітництва Посольства Швейцарії в Україні Андреасу Хуберу, президенту Фонду Східна Європа Віктору Ляху, координатору з цифровізації регіонів Програми EGAP Сергію Гуньку за участь у форумі та зміцнення багаторічного партнерства, а також Міністерству цифрової трансформації України.