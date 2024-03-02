Новости Одессы и Одесской области

Трагедия в Одессе: число жертв теракта россиян выросло до 6-ти (видео, фото)

Трагедия в Одессе: число жертв теракта россиян выросло до 6-ти (видео, фото)

По состоянию на 18:00 часов жертвами сегодняшней ночной террористической атаки россиян стали 6 одесситов, в том числе один маленький ребенок. Все они жили в доме, куда 2 марта 2024 года попал вражеский ударный дрон.

По информации Телеграм-канала одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», сегодня в 14:50 на уровне первого этажа разрушенной жилой девятиэтажки спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов пятое тело погибшего.

«Всего погибли 5 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек»,

– сообщили в ГСЧС.

А несколько минут назад глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что из-под завалов только что достали тело женщины. Таким образом, число жертв российской атаки увеличилось до шести человек.

Поисковая операция продолжается. Все соответствующие службы работают.

Разбор завалов в Одессе, 2 марта 2024-2

Детские игрушки: на месте трагедии в Одессе

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Также сообщается, что в настоящее время 18 квартир уничтожены и, по предварительным данным, еще 7 повреждены. На месте трагедии работает оперативный штаб.

Спасатели разбирают завалы а Одессе, 2 марта 2024

На месте трагедии в Одессе

Сейчас в поврежденном доме возобновлено электроснабжение, а вот теплоснабжение в 11 домах, школе и детском саду отсутствует. Ведутся работы по восстановлению котельной.

Одесский дом, пострадавший от дроновой атаки 2 марта 2024

Еще в двух домах отсутствует газоснабжение, на месте работают соответствующие службы.

С пострадавшими одесситами работают психологи ГСЧС.

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Фото ГСЧС

Фото аватара
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