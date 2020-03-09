Что произошло в Одессе 9 марта: почтение памяти Тараса Шевченко и задержание иностранца в аэропорту

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Украинские пограничники задержали гражданина Турции, прибывшего авиарейсом из города Дубаи. Его данные обнаружили в базе Интерпола, когда проверяли документы. Продолжение…

Возложение цветов к памятнику Великому Кобзарю прошло 9 марта в парке им. Тараса Шевченко. Церемония приурочена к 206-летию со дня рождения выдающегося украинского поэта. Продолжение…

Также одесские полицейские на видео цитировали Тараса Шевченко. Продолжение…

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