В одесском аэропорту задержали турка: его разыскивал Интерпол

Украинские пограничники задержали гражданина Турции, прибывшего авиарейсом из города Дубаи.
Об этом сообщает региональное управление Госпогранслужбы.
Как отметили в ведомстве, его данные обнаружили в базе Интерпола, когда проверяли документы.
Оказалось, что иностранец числится в розыске.
По данным пограничников, в 2013 году он совершил в Турции преступление и пустился в бега.
Информацию о задержанном сообщили в бюро киевского Интерпола.
Турка передали полиции. Решается вопрос о его экстрадиции на родину, где ему изберут меру пресечения.
Фото: Госпогранслужба
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