В одесском аэропорту задержали турка: его разыскивал Интерпол

Об этом сообщает региональное управление Госпогранслужбы.

Как отметили в ведомстве, его данные обнаружили в базе Интерпола, когда проверяли документы.

Оказалось, что иностранец числится в розыске.

По данным пограничников, в 2013 году он совершил в Турции преступление и пустился в бега.

Информацию о задержанном сообщили в бюро киевского Интерпола.

Турка передали полиции. Решается вопрос о его экстрадиции на родину, где ему изберут меру пресечения.

Фото: Госпогранслужба

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