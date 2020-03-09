Борітеся – поборете: як одеські поліцейські цитували Тараса Шевченка (відео)

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

– Тарас живе і промовляє… Говорити про Шевченка можна довго. Адже без перебільшення видатний письменник, художник, борець за правду і свободу є символом України. Його вірші, поеми і просто короткі фрази є джерелом надії і стимулом до боротьби вже понад 200 років, – йдеться у повідомленні.

Тарас живе і промовляє…Говорити про Шевченка можна довго. Адже без перебільшення видатний письменник, художник, борець за правду і свободу є символом України.Його вірші, поеми і просто короткі фрази є джерелом надії і стимулом до боротьби вже понад 200 років.#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice #шевченко Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Montag, 9. März 2020

Фото: УНІАН

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