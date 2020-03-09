Одесситы почтили память Тараса Шевченко

Возложение цветов к памятнику Великому Кобзарю прошло 9 марта в парке им. Тараса Шевченко.

Церемония приурочена к 206-летию со дня рождения выдающегося украинского поэта, прозаика, драматурга, художника, политического и общественного деятеля.

В церемонии приняли участие руководители города и области, главы райадминистраций, депутаты, представители Вооруженных Сил Украины, силовых ведомств и учреждений образования, духовенство и общественность.

Творческое наследие Шевченко состоит из сборника поэзии «Кобзарь», драмы «Назар Стодоля», фрагментов двух незаконченных драм, девяти повестей, дневника, автобиографии, около 250 писем и 835 картин, рисунков и эскизов (в частности 150 портретов, из них 43 – автопортреты).

Рукописи-оригиналы большинства произведений хранятся в Киеве, в Институте литературы имени Т. Г. Шевченко (основан в 1926 г.). Произведения Т. Шевченко переведены на более чем 100 языков мира.

По всей Украине с 9 по 10 марта традиционно проходят различные мероприятия под названием “Шевченковские дни”.

Фото: Одесский городской совет

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