Что произошло в Одессе 8 мая: обвал дома на Польском спуске и перезахоронение воинов

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе перезахоронили останки воинов Второй мировой войны. С почестями у памятника погибшим шахтерам на Мемориале 412-й батареи состоялся обряд перезахоронения еще 9 погибших.
- В историческом центре Одессы частично обвалился жилой дом. Обрушилась часть дома №9 на Польском спуске.
- На Хаджибейской дороге в Одессе установят камеры. «Центр-077» подписал договор на закупку камер видеонаблюдения для установки их вдоль Хаджибейской дороги.
- Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал о жизни уссурийских тигров в зоопарке и вне его.
- Начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана назначили заместителем мэра.
- На улицах Одессы появятся контейнеры для сбора макулатуры. Основным оператором по сортировке и вывозу пластиковых отходов и макулатуры будет коммунальное предприятие «Одескоммунтранс».