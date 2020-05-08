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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 8 мая: обвал дома на Польском спуске и перезахоронение воинов

Что произошло в Одессе 8 мая: обвал дома на Польском спуске и перезахоронение воинов

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • В Одессе перезахоронили останки воинов Второй мировой войны. С почестями у памятника погибшим шахтерам на Мемориале 412-й батареи состоялся обряд перезахоронения еще 9 погибших.
  • В историческом центре Одессы частично обвалился жилой дом. Обрушилась часть дома №9 на Польском спуске.
  • На Хаджибейской дороге в Одессе установят камеры. «Центр-077» подписал договор на закупку камер видеонаблюдения для установки их вдоль Хаджибейской дороги.
  • На улицах Одессы появятся контейнеры для сбора макулатуры. Основным оператором по сортировке и вывозу пластиковых отходов и макулатуры будет коммунальное предприятие «Одескоммунтранс».

 

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