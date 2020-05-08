На улицах Одессы появятся контейнеры для сбора макулатуры

Основным оператором по сортировке и вывозу пластиковых отходов и макулатуры будет коммунальное предприятие «Одескоммунтранс».

Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

– В дальнейшем эти контейнеры будут появляться как в спальных районах, так и в центре города, поэтому давайте сортировать мусор на первом этапе – сбора. Сделаем город чище и зеленее, — призвал одесситов главный коммунальщик города.

Напомним, ранее мы писали о том, что одесситов, которые мусорят в городе, грозятся снимать на видео и выкладывать материалы в интернете. Таким образом в гордепартаменте хозяйства решили бороться со стихиными свалками.

Кстати, камеры уже начали устанавливать в некоторых районах города. Там же вывешивают информационные стенды с адресами площадок для санкционированного сбора отходов.

Фото: Центр экологических решений, kekc.news

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