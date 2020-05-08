Начальника департаменту міського господарства Дмитра Жемана призначили заступником мера

Дмитро Жеман переведений з посади директора департаменту міського господарства на посаду заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології.

Про це йдеться в розпорядженні міського голови Одеської міської ради.

Геннадій Труханов розпорядився:

– Жемана Дмитра Олександровича призначити виконуючим обов’язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директора департаменту міського господарства Одеської міської ради, з окладом згідно зі штатним розписом, до заміщення посади в порядку, передбаченому законодавством України, з 8 травня 2020 року.

Фото: YouTube

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