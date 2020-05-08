На Хаджибейской дороге в Одессе установят камеры

«Центр-077» подписал договор на закупку камер видеонаблюдения для установки их вдоль Хаджибейской дороги.

Соответствующие документы разместили на платформе публичных закупок «Prozorro». Подрядчик должен поставить 25 современных камер видеонаблюдения на 12-ти разных участках трассы.

Согласно техническому заданию, камеры должны снимать в режиме день/ночь, иметь современные фильтры, матрицу не хуже 8 мегапикселей и минимальное разрешение — не ниже 3840 х 2160.

Предполагается, что они смогут работать в температурных условиях от -30 до +60 градусов.

Всю аппаратуру подрядчик обязан будет представить до конца июля 2020 года.

Фото: Южный курьер

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