На Хаджибейской дороге в Одессе установят камеры

«Центр-077» подписал договор на закупку камер видеонаблюдения для установки их вдоль Хаджибейской дороги.
Соответствующие документы разместили на платформе публичных закупок «Prozorro». Подрядчик должен поставить 25 современных камер видеонаблюдения на 12-ти разных участках трассы.
Согласно техническому заданию, камеры должны снимать в режиме день/ночь, иметь современные фильтры, матрицу не хуже 8 мегапикселей и минимальное разрешение — не ниже 3840 х 2160.
Предполагается, что они смогут работать в температурных условиях от -30 до +60 градусов.
Всю аппаратуру подрядчик обязан будет представить до конца июля 2020 года.
Фото: Южный курьер