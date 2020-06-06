Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 6 июня: сложные Проводы и митинг в поддержку Ройтбурда

Что произошло в Одессе 6 июня: сложные Проводы и митинг в поддержку Ройтбурда

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Сегодня, в 11 часов, возле здания Одесской облгосадминистрации в поддержку Александра Ройтбурда неравнодушные одесситы, активисты и общественники провели акцию в поддержку Александра Ройтбурда, которого недавно по решению суда сняли с должности директора Одесского художественного музея. Корреспондент «Одесской жизни» побывал на мероприятии и все видел своими глазами.

С 1 июня стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений. Кроме восстановления работы железнодорожного и междугороднего транспорта, для украинцев открылись спортзалы и бассейны. Как сейчас работают спортзалы в Одессе нам рассказала одесситка Татьяна Олешко.

В середине апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции и объявленным карантином, было принято решение закрыть кладбища и перенести поминальные дни. Поминальные дни и посещение кладбищ перенесли на первые июньские выходные. И сегодня, когда появилась возможность помянуть ушедших и поухаживать за могилами, одесситы отправились на городские кладбища. Но в Одессе есть и такие погосты, куда добраться не так просто. На одно из таких кладбищ – Северное – отправилась корреспондент «Одесской жизни».

В Одессе и области к 9.00 6 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 16 новых случаев заболевания, выздоровели 39 человек, летальных случаев нет. А общая официальна статистика по Одессе представлена на инфографике пресс-службы Одесского горсовета ниже.

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