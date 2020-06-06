В Одессе возле здания ОГА прошла акция в поддержку Александра Ройтбурда – обновлено (много фото)

Возле здания Одесской облгосадминистрации в поддержку Александра Ройтбурда неравнодушные одесситы, активисты и общественники провели акцию в поддержку Александра Ройтбурда, которого недавно по решению суда сняли с должности директора Одесского художественного музея.

Выразить свою солидарность с Александром Ройтбурдом также пришли известные одесситы. О своей поддержке заявили урбанист Александр Горенюк, историк Александр Бабич, музыкант Святослав Вакарчук, телеведущий Алексей Суханов и многие другие известные в Одессе и Украине общественные и культурные деятели.

Во время акции собирали подписи под обращением к депутатам Одесского облсовета: предлагается присвоить Одесскому худмузею статус «национального».

О том, как проходила акция – смотрите в нашей фотогалерее.

Напомним, что мы уже писали о том, что:

1 сентября 2019 депутаты облсовета уволили Ройтбурда с занимаемой должности. Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что не подпишет решение об увольнении Ройтбурда.

11 февраля 2019 судья Приморский райсуд Одессы признал увольнение Ройтбурда незаконным.

Решением от 28 мая 2020 года Одесский апелляционный суд постановил отказать Александру Ройбурду в удовлетворении иска к Одесскому облсовету и отменил решение Приморского суда Одессы, который признал увольнение художника с поста директора Художественного музея незаконным.

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