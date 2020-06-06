Трудная дорога на Северное кладибще: как сегодня проходит Родительская суббота на окраине Одессы (фото)

В середине апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции и объявленным карантином, было принято решение закрыть кладбища и перенести поминальные дни. Традиционные поминальные дни и посещение кладбищ перенесли на первые июньские выходные, в которые православные празднуют Троицу.

Сейчас, когда появилась возможность помянуть ушедших и поухаживать за могилами, одесситы отправились на городские кладбища. Те, чьи родственники покоятся на Таировском и Втором христианском кладбище, с особыми транспортными трудностями не сталкиваются. Но в Одессе есть и такие погосты, куда добраться не так просто. На одно из таких кладбищ – Северное – отправилась корреспондент «Одесской жизни».

Без спецтранспорта, но с маршрутками

Северное кладбище находится на самой окраине Одессы – дальней части поселка Котовского. Потому это кладбище стало местом упокоения для многие обитателей именно этого жилмассива.

Сейчас добраться до Северного кладбища довольно трудно. Раньше в дни Проводов сюда был организован специальный траснпорт. В нынешнем году информации о такой возможности не было. По пути на Северное кладбище встретилась только одна маршрутка, у которой на информационной табличке было написано, что конечная остановка – Северное кладбище. Но, как выяснилось, она везла людей только в одну сторону – от Марсельской улицы. Назад людей никто развозить не собирался.

Ближайший остановка общественного транспорта – конечная трамвая №7 на ул. Паустовского – находится на расстоянии двух километров от Северного кладбища. И этот путь для многих (особенно – для пожилых людей) очень обременителен.

Еще один вариант – маршрутка №59, следующая на Красноселку. Ходит эта маршрутка гораздо реже травмая и следует от Масельской сугубо по стороне проспекта Добровольского (как и трамвай). Тем же одесситам, которые живут по Днепрдороге или дальше, должны добираться к остановке либо с пересадками, либо пешком.

59-я маршрутка делает остановку напротив кладбища. Люди набиваются в маршрутку практически «под завязку» еще на конечной, но только половина из них (в лучшем случае) едет на Красноселку. Большинство пассажиров выходят на кладбище.

Пешком и на личном транспорте

На Северное кладбище можно добраться и пешком. Такой путь больше подходит для молодых и выносливых. Полтора километра пути после железной дороги надо пройти вдоль трассы, где нет тротуара. А учитывая, что многие несут с собой множество необходимого для уборки за могилами – дорога дается не так просто.

Вполне естественно, что самый удобный вариант поездки на Северное кладбище – личный транспорт.

С самого утра у входа на кладбище паркуются машины, люди приезжают целыми группами. Но сейчас посетителей меньше, чем в традиционные поминальные дни. Даже на парковке есть свободные места.

Раньше въезд автомобилям на территорию кладбища запрещали. Но поскольку ажиотажа нет, на личном транспорте пускают всех желающих.

На Северном кладбище сегодня не было многолюдно. Масочный режим практически не соблюдал никто. Не было видно и нарядов полиции, контролирующих правила соблюдения карантина (но и каких-то распоряжений о необходимости такого контроля городские и областные власти не озвучивали). Впрочем, правила социального дистанциирования посетители кладбищ соблюдали самостоятельно – этому способствовало довольно большое расстояние между могилами.

Фото: Мария Шевчук

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