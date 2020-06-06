Глазами очевидца: как работают спортзалы и фитнес-центры Одессы после ослабления карантина

С 1 июня стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений. Кроме восстановления работы железнодорожного и междугороднего транспорта, для украинцев открылись спортзалы и бассейны. Так смягчить карантин разрешили только в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Одесса оказалась одним из них.

С тренажерами, но без аквазоны

Одесситка Татьяна Олешко не посещала спортзал почти два месяца: заведение во время карантина не работало. Об этом клиентам было сообщено в СМС-рассылке и на страничках соцсетей. Все абонементы были автоматически заморожены на время простоя.

Зал, в который ходит Татьяна, начал свою работу 1 июня, но с некоторыми ограничениями. В частности, в аквазону пускать посетителей начнут только с 8 июня.

– Я была в зале вечером в день открытия, – говорит Татьяна. – Мне кажется, что количество людей в первый день открытия было приблизительно таким же, как до закрытия. Кто-то ещё не знал о восстановлении работы зала. Кто-то не успел прийти. Кто-то, наоборот, так соскучился, что занимался с раннего утра. Но людей, по моим личным наблюдениям, меньше не стало.

Зал, куда ходит девушка, старается придерживаться всех норм, утвержденных Минздравом. Персонал ходит в масках, на входе всем клиентам проверяют температуру. Буквально на каждом шагу расставлены дезинфекторы и антисептики в спреях. На входе просят надевать маски и в общественных пространствах находиться в них. Впрочем, требования соблюдают отнюдь не все посетители.

В залах во время тренировочного процесса разрешают находиться без масок. Всех тренирующихся просят пользоваться своими индивидуальными полотенцами и во время тренировок накрывать ими коврики, степы, тренажёры и прочие снаряды. При этом Татьяна говорит, что другие фитнес-центры стали работать раньше. Некоторые её знакомые стали посещать занятия еще за две недели до официального разрешения.

С новыми правилами

Несмотря на некоторые послабления, о полноценном снятии ограничений речь пока не идет. В Украине сейчас действует адаптивный карантин: строгость противоэпидемических ограничений и из постепенное снятие будет зависеть от количества случаев заболеваний в регионе. Министерство здравоохранения Украины выпустило рекомендации относительно работы заведений физкультуры и спорта.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов:

Все предпринятые меры направлены на то, чтобы сделать работу спортивных заведений безопасной как для посетителей, так и для сотрудников. Требования и рекомендации выложены в открытом доступе на ресурсах Министерства здравоохранения Украины. С ними может ознакомиться каждый желающий, чтобы точно знать, какие правила должны выполняться.

Дополнительную информацию о послаблениях карантина и правилах, которые нуобходимо соблюдать можно узнать на сайте Министрества здравоохранения Украины.

Фото: Freepik. Инфографика: МОЗ Украины

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