Что произошло в Одессе 30 апреля: пророссийские провокации и севшее на мель судно

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одесской области село на мель судно “Гидрограф”. ЧП произошло в районе курорта Рассейка Татарбунарского района. Продолжение…
- В Одессе объявили о подозрении застройщику, планировавшему возвести новострои у моря. Предприятие ООО “Варда плюс” задумало строительство в приморской зоне и уже начало готовить побережье к застройке. Продолжение…
- Правоохранители задержали предполагаемого поджигателя мужского Свято-Успенского монастыря УПЦ МП. В поджоге подозревают 49-летнего экс-послушника монастыря, который сейчас является бездомным. Продолжение…
- В Одесской области 7-летнюю девочку, которую пытался похитить злоумышленник, наградили за сообразительность и помощь полицейским. Продолжение…
- В Одессе пророссийские активисты к годовщине событий 2 мая готовили провокации. В Одессе СБУ предупредила провокации пророссийских движений в годовщину трагических событий на Куликовом поле. Продолжение…