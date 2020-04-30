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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области село на мель судно “Гидрограф”

В Одесской области село на мель судно “Гидрограф”

ЧП произошло в районе курорта Рассейка Татарбунарского района.

Там прибило к берегу затонувшее малое судно с буровой платформой под названием “Гидрограф”.

Об этом со ссылкой на ГСЧС сообщает УСИ.

Судно пошло ко дну на Лебедевской косе.

По данным издания izbirkom.org.ua, оно принадлежит ЧерноморНИИпроекту.

В ГСЧС говорят, что во время аварии спасателей привлекать не пришлось. Все обошлось, и сейчас ситуация под контролем. Угрозы для окружающей среды судно не представляет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ноябре 2019 танкер Delfi затонул у берегов Одессы.

Фото: izbirkom.org.ua

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