В Одесской области село на мель судно “Гидрограф”

Там прибило к берегу затонувшее малое судно с буровой платформой под названием “Гидрограф”.

Об этом со ссылкой на ГСЧС сообщает УСИ.

Судно пошло ко дну на Лебедевской косе.

По данным издания izbirkom.org.ua, оно принадлежит ЧерноморНИИпроекту.

В ГСЧС говорят, что во время аварии спасателей привлекать не пришлось. Все обошлось, и сейчас ситуация под контролем. Угрозы для окружающей среды судно не представляет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ноябре 2019 танкер Delfi затонул у берегов Одессы.

Фото: izbirkom.org.ua