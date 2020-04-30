В Одесі проросійські активісти до річниці подій 2 травня готували провокації (фото)

В Одесі СБУ попередила провокації проросійських рухів у роковини трагічних подій на Куликовому полі.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області у Facebook.

Служба безпеки України попередила спробу представників проросійського руху «Куликове поле» організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року.

Одним з напрямків антидержавних проявів мало стати розповсюдження в Одесі друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами до створення так званої «республіки новоросія» і силового захоплення державної влади. За задумом організаторів, ці дії мали стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ.

Під час обшуків у активістів проросійського руху правоохоронці виявили значну кількість друкованої продукції, яка містить відверту антиукраїнську пропаганду сепаратистського характеру. Зокрема, вилучено листівки з поділом України на фейкову «республіку новоросія» і «бандерівську Україну», наліпки з написами «Одесса русский город» та «Одесса – Новороссия», символіку із пропагандою тоталітарного режиму, друковані видання, так звану газету «новоросія» та іншу заборонену законодавством продукцію.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.

Фото: СБУ

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