Пожар в одесском монастыре: правоохранители задержали предполагаемого поджигателя

Огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Священнослужители сразу же заговорили о поджоге. Кто-то из них видел, как неизвестный бросил бутылку с горючей смесью под машины, припаркованные во дворе.

В итоге следователи выяснили, что монастырь все-таки подожгли. В поджоге подозревают 49-летнего экс-послушника монастыря, который сейчас является бездомным.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры, передает odessa.online.

Мужчине уже объявлено о подозрении. В Киевском райсуде постановили предварительно отправить его под стражу на два месяца в СИЗО.

У него будет возможность выйти под залог, если за него внесут 168 тыс. грн.

Фото: Одесская епархия

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.