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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині 7-річну дівчинку, яку намагався викрасти зловмисник, нагородили за кмітливість та допомогу поліцейським

На Одещині 7-річну дівчинку, яку намагався викрасти зловмисник, нагородили за кмітливість та допомогу поліцейським

У поліцейському главку Одещини відзначили подарунками юну мешканку Лиманського району, завдяки якій вдалося затримати небезпечного зловмисника.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

39-річний підозрюваний приїхав у віддалене від Одеси село з недобрими намірами. Об’єктом для злочину він обрав семирічну Яну. На чіпляння правопорушника з розмовами маленька леді категорично відповіла, що батьки забороняють їй спілкуватися з незнайомцями. І тоді зловмисник заманив дівчинку в свою машину іграшками. Коли ж почав від’їжджати, – вона не розгубилася, а дочекалася, коли чоловік, розвертаючи машину, відведе від неї погляд, вирвалася і втекла.

– Ми пишаємося тобою, пишаємося тим, що ти все зробила правильно, не розгубилася, а головне – одразу розповіла про це батькам, а вони поліцейським, – з такими словами звернувся до маленької героїні перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Сергій Яровий та очільник ГУНП Одещини Олег Бех подякували батькам Яночки за сміливу та кмітливу донечку, завдяки якій небезпечну людину, яка могла зашкодити не одній дитині, швидко знайшли і затримали.

Сама ж маленька героїня отримала від правоохоронців подарунки: довгоочікувану ляльку, про яку, як зізналася дівчинка, дуже мріяла, та сучасний смарт-годинник. За його допомогою батьки знатимуть, що відбувається з дитиною, коли їх не буде поряд, а сама вона в екстреній ситуації зможе покликати дорослих на допомогу натисканням лише однієї кнопки.

На щастя, подія з цією дитиною минулася без страшних наслідків для неї. Дівчинка безсумнівно злякалася і їй ще доведеться оговтуватися від пережитого стресу. Але вона – той гарний приклад, який показує всім, наскільки важливо, щоб діти володіли інформацією про небезпеку – вдома, на вулиці, в Інтернеті тощо. Охоплюйте своїх дітей любов’ю та турботою, дослухайтеся до них і довіряйте їм. Тільки у такий спосіб ми зможемо захистити малюків та дати їм світле майбутнє.

Фото: ГУНП

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