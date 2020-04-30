В Одессе объявили о подозрении застройщику, планировавшему возвести новострои у моря

Предприятие ООО “Варда плюс” задумало строительство в приморской зоне и уже начало готовить побережье к застройке.

Горсовет выделил застройщику участок, площадью 0,7 га, между пляжем пограничников и террторией санатория “Россия”. Согласно договору, компания должна была реконструировать и обслуживать здания яхт-клуба и спасательную станцию.

В сентябре 2019 года ГАСК выдал компании разрешение на работы. Но оказалось, что под видом восстановления яхт-клуба застройщик собирался возвести три корпуса, высотностью от 3 до 11-этажей. Там планировалось появление комнат для отдыха и паркинг-мест.

В феврале договор с компанией прокуратура пыталась разорвать через суд. В итоге, по данным УСИ, Окружной админсуд запретил там строить. Однако в марте компания вышла на побережье и, как ни в чем не бывало, начала готовить место под стройку.

Вопреки судебному решению, работы стали проводить там при участии подрядчиков. При этом, по данным прокуратуры, площадь застройки в 20 раз превысила оговоренную ранее.

На днях в прокуратуре сообщили застройщику о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По факту открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Фото из открытых источников

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