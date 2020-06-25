Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 25 июня: обвал стены в жилом доме и угроза наводнения

Что произошло в Одессе 25 июня: обвал стены в жилом доме и угроза наводнения

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Ливневый дождь затопил поселок Ананьев Первый в Ананьевском районе Одесской области. Спасателям пришлось эвакуировать некоторых жителей, а также домашний скот и птицу.
  • Спустя несколько дней после открытия велопешеходной эстакады на 10-й ст. Б. Фонтана наш корреспондент отправился туда узнать мнение велосипедистов об этой конструкции. Многие из них довольны, но отметили, что полноценная разметка все же нужна, как и на других участках Трассы Здоровья.
  • Одесский рыбоохранный патруль обратился к жителям и гостям Одесской области временно воздержаться от поездок на рыбалку в некоторые районы. Причина — ожидаемое повышение уровня воды в Днестре из-за спуска дождевого паводка в Днестровском водохранилище.

 

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