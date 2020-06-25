Что произошло в Одессе 25 июня: обвал стены в жилом доме и угроза наводнения

По состоянию на вечер 24 июня в Украине подтверждено 39 014 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 1 051 летальных, а выздоровевших – 17 409. В Одесской области подтвердили 1 370 случаев заражения.

Наше историческое наследие, как мы любим о нем высокопарно отзываться, продолжает разрушаться. Не только в Одессе, но и в области. Вот вам красноречивый пример, как это происходит.

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