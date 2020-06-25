Не хватает разметки: отзывы одесских велосипедистов о велопешеходной эстакаде 

Спустя несколько дней после открытия велопешеходной эстакады на 10-й ст. Б. Фонтана наш корреспондент отправился туда узнать мнение велосипедистов об этой конструкции. Многие из них довольны, но отметили, что полноценная разметка все же нужна, как и на других участках Трассы Здоровья.

Александр:

«Я здесь ездил и до эстакады, и когда она ещё не была завершена, и вот сейчас, в очередной раз, проезжаю этот участок. Конечно, мне нравится. Хорошее покрытие, удобно ездить на велосипеде. Разве что надо бы его продлить в сторону 8-й, 7-й станции. Ощущения хорошие, но долго ждал. Хотелось бы раньше».

Илья

«Как велосипедист-любитель чувствуем себя тут неплохо. Прикольно. Меня все устраивает. Это лучше, чем ничего».

Анна

«Мне тоже все нравится, особенно покрытие. Оно гладкое, без изъянов. Особенно была удивлена, проезжая по плитке ближе к 9-й станции. Ровная и бесшумная».

Владимир

«Еду здесь первый раз. И первые ощущения довольно неплохие. Думал, что тут из-за подъема тяжелее будет, но все в порядке. Я доволен».

Виктория

«Я тут катаюсь уже 10 лет. И мне кажется, что эстакада, еще не закончена. Не хватает разметки конечно. Это немалый минус. Разметка более, скажем так, ясно объясняет кто и где должен двигаться, чтобы не было каких-то происшествий. Конечно, велополосы у нас не такие как Германии или ОАЭ, но, тем не менее, это лучше, чем было».

Велоактивист Игорь

«Очень не хватает разметки. Особенно когда место людное, ходят люди с колясками, да ещё и электроскутеры на более высоких скоростях проносятся. В целом данная плитка лучше, чем предыдущая. Она тихоходная. На предыдущих плитах были промежутки в 4 сантиметра. Мне по рельсам удобнее было ездить. Однако плитка во время дождя увеличивает тормозной путь. Далее покрытие тоже довольно хорошее, гладкое. Пока что неплохо».

Андрей

«В новостях увидел, что этот участок трассы открыли. Решил проверить, как тут все обустроили и вот еду в первый раз. Мне с моими колесами попроще конечно, а вот людям с шоссейниками будет тяжеловато. Плитка немного пошатывается в некоторых местах. Уклон нормальный.Все же это намного лучше, чем было раньше, когда надо было ехать или по дорогам, или маневрировать между людьми. Также очень не хватает разметки. Это существенно улучшило бы ситуацию. Но, к сожалению, трасса эта заканчивается у Морской симфонии, а дальше там все очень плохо: разбитая набережная с камнями и ямами. Ближе к Аркадии просто насыпали гальку. А на подъезде к 16-й станции вообще нет велодорожки. Приходится идти пешком. То есть, эта конструкция соединяет станции Большого Фонтана, но комплексной трассы нет».

Подробнее об эстакаде – ЗДЕСЬ.

Фото: Артем Виноградов

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