Опасно: жителей и гостей Одесской области просят повременить с рыбалкой

Одесский рыбоохранный патруль обратился к жителям и гостям Одесской области временно воздержаться от поездок на рыбалку в некоторые районы.
Причина — ожидаемое повышение уровня воды в Днестре из-за спуска дождевого паводка в Днестровском водохранилище. В связи с этим вода может выйти на трассу Одесса — Рени, подтопить село Яськи и город Беляевка, а также понтонный мост через реку Турунчук в районе с. Троицкое.
Опасность сохраняется 25 — 29 июня, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
Напомним, ливень затопил село в Ананьевском районе Одесской области.