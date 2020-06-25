Идет большая вода: губернатор предупредил об угрозе наводнения в Одесской области

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации.

По его словам, в зоне риска — Беляевский и Белгород-Днестровский районы, Маякская и Яськовская объединенные территориальные общины.

– Мы хорошо знаем, что с природой шутки плохи. В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно. Предупредите близких, живущих в возможных районах подтопления, и берегите себя, – заявил Максим Куцый.

Ранее об опасности наводнения предупредил Одесский рыбоохранный патруль.

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