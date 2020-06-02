Что произошло в Одессе 2 июня: увольнение Ройтбурда и процес очищения одесских ливневок

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Сегодня в центре Одессы трое мужчин в масках разбили стекло припаркованной «Тойоты». В этот момент в салоне находился водитель.
- Что не так с ливневками в Одессе? В июне прошлого года коммунальное предприятие «Городские дороги» отчиталось о проведенных работах. Тогда, за первое полугодие, было очищено 888 уличных дождеприемников, промыто 3502 погонных метров рукавов и 420 погонных метров коллекторов, а также очищено 5072 погонных метра лотков и канав. Но как показали дальнейшие события, предпринятых мер оказалось недостаточно.
- В мае 2020 года в Одессе начался капремонт Новощепного ряда, расположенного вдоль рынка «Привоз». Одесский горсовет представил визуализацию.
- Одесский апелляционный суд постановил отказать Александру Ройбурду в удовлетворении иска к Одесскому облсовету и отменил решение Приморского суда Одессы, который признал увольнение художника с поста директора Художественного музея незаконным.
- В Одесской облгосадминистрации будут поддерживать Александра Ройтбурда, который решил обжаловать в суде своё увольнение с поста директора Одесского художественного музея.