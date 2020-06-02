Что произошло в Одессе 2 июня: увольнение Ройтбурда и процес очищения одесских ливневок

Судебные качели: апелляционный суд уволил Ройтбурда с поста директора Худмузея Одесский апелляционный суд постановил отказать Александру Ройбурду в удовлетворении иска к Одесскому облсовету и отменил решение Приморского суда Одессы, который признал увольнение художника с поста директора Художественного музея незаконным. Об этом сообщается в едином государственном реестре судебных решений. ПОДРОБНЕЕ

Открылся Одесский художественный музей: в новых условиях и с давними проблемами (фото) Баннер у входа в Одесский художественный музей сообщает о радости: «Ми знову працюємо!». Да, Худмузей снова работает, но в новых условиях — противоэпидемических. Это ощущаешь, еще до входа в историческое здание — памятник культуры национального значения, дворец Потоцких. Оградительные линии встретят вас еще у входа: «Соблюдаете дистанцию? Вы прекрасны!». ПОДРОБНЕЕ