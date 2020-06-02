Остаётся на работе — ОГА поддержала Ройтбурда

В Одесской облгосадминистрации будут поддерживать Александра Ройтбурда, который решил обжаловать в суде своё увольнение с поста директора Одесского художественного музея.

Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый:

Одесская ОГА предоставит всю возможную юридическую помощь и выступит третьей стороной на стороне истца. Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр, как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей на популярное и знаковое место.

Сейчас Александр Ройтбурд продолжает руководить Одесским художественным музеем.

Напомним, в сентябре 2019 года Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея. В феврале этого года Приморский райсуд признал его увольнение незаконным, а Одесский апелляционный суд отменил это решение суда.

Фото: пресс-служба Одесской ОГА

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