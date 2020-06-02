fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Остаётся на работе — ОГА поддержала Ройтбурда

Остаётся на работе — ОГА поддержала Ройтбурда

В Одесской облгосадминистрации будут поддерживать Александра Ройтбурда, который решил обжаловать в суде своё увольнение с поста директора Одесского художественного музея.

Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый:

Одесская ОГА предоставит всю возможную юридическую помощь и выступит третьей стороной на стороне истца. Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр, как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей на популярное и знаковое место.

Сейчас Александр Ройтбурд продолжает руководить Одесским художественным музеем.

Напомним, в сентябре 2019 года Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея. В феврале этого года Приморский райсуд признал его увольнение незаконным, а Одесский апелляционный суд отменил это решение суда.

Фото: пресс-служба Одесской ОГА

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить