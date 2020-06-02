Как будет выглядеть Новощепной ряд после капремонта: Одесский горсовет представил визуализацию

В мае 2020 года в Одессе начался капремонт Новощепного ряда, расположенного вдоль рынка «Привоз». Из-за пришедшего в негодность дорожного покрытия и стихийной торговли эта улица длительное время была фактически непроезжаемой для автотранспорта, что создавало неудобства при организации дорожного движения.

Сейчас на участке от Екатерининской до Преображенской уже выполнен демонтаж трамвайного полотна, старого дорожного и тротуарного покрытий. Выполняются земляные работы для прокладки инженерных коммуникаций (газо- и водоснабжение, водоотведение и канализация, электроснабжение и наружное освещение, телекоммуникационные сети).

Как будет выглядеть Новощепной ряд после капремонта показали на визуализации, которую представила пресс-служба Одесского горсовета.

Напомним, что работы по капитальному ремонту разбиты на два этапа:

– I этап — с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года: закрытие части улицы на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной;

– II этап — с 12 января по 12 июля 2021 года: закрытие части улицы на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» (перекресток ул. Новощепной ряд и ул. Водопроводной).

«Одесская жизнь» рассказывала о том, как начался и идет ремонт в Новощепном ряду. Почитать и посмотреть можно ЗДЕСЬ.

Визуализация: пресс-служба Одесского горсовета

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