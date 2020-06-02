Грабеж в центре Одессы: преступники разбили стекло и украли из автомобиля рюкзак с деньгами

Одесских копов подозревают в избиении водителя и пассажира автомобиля Двое сотрудников одного из райотделов областной полиции подозреваются в избиении водителя и пассажира. Полицейские автопатруля остановили машину без видимой причины и стали в грубой форме требовать документы у водителя. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области поймали телефонных вымогателей Полицейские Подольского района задержали трёх парней в возрасте от 16 до 18 лет за вымогательство крупной суммы у пожилых супругов. Один из преступников живёт в Подольске, а его напарники – граждане соседнего государства. ПОДРОБНЕЕ