Грабеж в центре Одессы: преступники разбили стекло и украли из автомобиля рюкзак с деньгами

Сегодня в центре Одессы трое мужчин в масках разбили стекло припаркованной «Тойоты». В этот момент в салоне находился водитель. Преступники вытащили из авто рюкзак с деньгами и скрылись на «Ауди».
Как сообщают в пресс-службе областной полиции, инцидент произошел на пересечении Успенской и Ришельевской возле банка.
Сейчас на месте работают сотрудники Приморского отдела полиции. Объявлен план «Перехват».
Если вам что-либо известно о месте нахождения указанного автомобиля, набирайте 102.
Фото: пресс-служба полиции Одесской области