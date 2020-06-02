Очистить нельзя реконструировать: что не так с ливневками в Одессе?

В июне прошлого года коммунальное предприятие «Городские дороги» отчиталось о проведенных работах. Тогда, за первое полугодие, было очищено 888 уличных дождеприемников, промыто 3502 погонных метров рукавов и 420 погонных метров коллекторов, а также очищено 5072 погонных метра лотков и канав. Но как показали дальнейшие события, предпринятых мер оказалось недостаточно.

От климата к инфраструктуре

28 мая на Одессу спустился долгожданный дождь. Стихия оказалась настолько мощной, что затопила многие городские улицы, напрочь парализовав движение. Городские власти были предупреждены о надвигающейся проблеме. Метеосводки предсказывали такую погоду, дав ей желтый, сам высокий уровень опасности. Но это не помогло предотвратить наступивший катаклизм. Городские улицы во всех частях Одессы, фактически, «поплыли», создав серьезные неудобства своим обитателям. К этому привел целый комплекс причин.

– В семь утра начался серьезный залповый ливень, а в 9:45 было полностью остановлено автомобильное движение по улице Балковская, Среднефонтанская, по Инглези и Французскому бульвару, -рассказал директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман. – Вчера, по состоянию на 12:00 выпало 49,5 миллиметров осадков при суточной норме 26 мм. Мы подняли цифры за май и самое большое количество, 66 миллиметров, было зафиксировано в 1962-м году. То есть, уровень осадков был действительно большой, а с теми вопросами канализационной системы, что уже есть, всё привело к такому результату.

В мэрии говорят, что знают о самых проблемных местах города, которые оказывается постоянно затопленными. Ливневки регулярно чистят сотрудники городских коммунальных служб, однако таких работ недостаточно. Сами одесские коммуникации морально устарели и требуют замены. Разработка системы водоотведения требует немалого количества ресурсов и наперед сложно сказать, сколько потребуется денег и помогут ли принятые меры предотвратить или уменьшить ущерб от будущих наводнений.

Одессу топит все сильнее

Из года в год под затоплением оказываются одни и те же локации, но проблема состоит в том, что к ним добавляются новые. Так к традиционным Академика Вильямса и Пересыпскому мосту добавилась Среднефонтанская улица и Французский бульвар. После того, как 27 августа 2019 года затопило Деволановский спуск мэрия дала отчет, что никаких серьезных очистных работ никогда в городе не проводилось. И только после этого случая глобально прочистили стоки, обещав держать ситуацию под контролем.

– Если есть какие-то проблемные участки, надо за ними постоянно следить и проводить какие-то работы, – утверждает эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Алексей Асауленко. – А возмущаться, что случился большой и сильный дождь, ничего нельзя сделать, это неправильно, как по мне. Ведь из года в год страдают одни и те же места, почему были не сделаны выводы и не выделены средства на подготовительные работы?

Также непонятно, что делать с канализациями во дворах. Если на главных улицах города забитые стоки расчищает КП «Городские дороги», то проблема междворовых ливневок не решается никак. Эти объекты никем не контролируются, оставаясь без очистительных работ. Поэтому люди во время ливней ходят по лужам уже в спальных районах города, даже не выезжая на «большую дорогу».

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.