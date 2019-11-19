Что произошло в Одессе 19 ноября: перекрытие главной дороги и возникновение нефтяного пятна

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе планируют построить велосипедную трассу. Она будет начинаться от парка Шевченко и закончится в жилом массиве Таирова. Продолжение…
- Из маршрутки прямо во время движения выпала женщина. В результате падения она получила черепно-мозговую травму. Продолжение…
- На Дунае в районе стихийного пляжа зафиксировали нефтяное загрязнение. Пятно растянулось от морвокзала к городскому «пляжу». Продолжение…
- Движение автомобильного транспорта на одной из главных улиц Одессы перекроют на два года. В частности речь идет о ремонтных работах на улице Бориса Литвака. Продолжение…
Фото: bessarabiainform.com