В Одессе задумали проложить велосипедную дорожку через Фонтан

Велосипедную трассу планируют построить от парка Шевченко до жилмассива Таирова.
Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в Одесском горсовете рассказал заместитель директора городского департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергей Щербань.
Конечными точками велосипедного маршрута станут парк Шевченко и улица Долгая, а проложат его через Фонтан.
Чиновники планируют использовать уже существующую велополосу на улице Долгой. Ширина трассы составит 1,5 м, кроме участка на Канатной. Там велосипедистам обещают и двустороннее движение, а ширина трассы на этом участке составит 2,5 метра.
Отрезок велотрассы от улицы Долгой до 9-й станции Большого Фонтана уже согласован с одесским управлением патрульной полиции. Остальная часть маршрута – на утверждении.
Работы могут начаться уже весной 2020 года.
Фото: bikeandme.com.ua