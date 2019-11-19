В Одессе задумали проложить велосипедную дорожку через Фонтан

Велосипедную трассу планируют построить от парка Шевченко до жилмассива Таирова.

Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в Одесском горсовете рассказал заместитель директора городского департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергей Щербань.

Конечными точками велосипедного маршрута станут парк Шевченко и улица Долгая, а проложат его через Фонтан.

Чиновники планируют использовать уже существующую велополосу на улице Долгой. Ширина трассы составит 1,5 м, кроме участка на Канатной. Там велосипедистам обещают и двустороннее движение, а ширина трассы на этом участке составит 2,5 метра.

Отрезок велотрассы от улицы Долгой до 9-й станции Большого Фонтана уже согласован с одесским управлением патрульной полиции. Остальная часть маршрута – на утверждении.

Работы могут начаться уже весной 2020 года.

Фото: bikeandme.com.ua

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