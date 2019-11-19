Движение на одной из центральных улиц Одессы на 2 года перекроют: будут строить высотку

Инспекция новостроек на одесских склонах: активисты нашли оползень и водоем под будущей высоткой (фото) Инициативные жители улицы Фонтанская дорога и неравнодушные к застройке склонов одесситы собрались на инспекцию нескольких строительных объектов у побережья. Акция сопровождалась прогулкой с плакатами, разъяснениями об угрозе обвалов, а также сообщением о новом оползне и водой под застройкой. ПОДРОБНЕЕ

На Приморском бульваре вырастет новострой: под снос пойдут здания Дворца моряков Одесский горсовет фактически одобрил строительство многоэтажного отеля на Приморском бульваре. Участок, где сейчас стоит Дворец моряков, будет разделен на две части. Фасад — останется прежним, а вот за ним вырастет несколько этажей. ПОДРОБНЕЕ