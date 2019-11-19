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Новости Одессы и Одесской области

Движение на одной из центральных улиц Одессы на 2 года перекроют: будут строить высотку

Движение на одной из центральных улиц Одессы на 2 года перекроют: будут строить высотку

Движение автомобильного транспорта по улице Бориса Литвака на участке от Большой Арнаутской до Малой Арнаутской перекроют с 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, возобновят движение 31 декабря 2021 года.

Такие меры примут в связи со строительством многоэтажного дома, отметили в пресс-службе.

Соответствующее распоряжение уже подписал мэр.

Фото: ont.by

 

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Cedric
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Cedric

Трындец старому городу
Жадность наших чиновников и застройщиков убила исторический центр
Неуклонно превращаемся в местячковый городишко, т.е. Пгт
люди которые захватили власть в городе никакого отношения к городу не имеют
Город это просто источник их обогащения,потому что старость они будут встречать ни в этом городе, и ни в этой стране

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