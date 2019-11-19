Движение на одной из центральных улиц Одессы на 2 года перекроют: будут строить высотку

Движение автомобильного транспорта по улице Бориса Литвака на участке от Большой Арнаутской до Малой Арнаутской перекроют с 1 декабря.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, возобновят движение 31 декабря 2021 года.
Такие меры примут в связи со строительством многоэтажного дома, отметили в пресс-службе.
Соответствующее распоряжение уже подписал мэр.
Фото: ont.by
Трындец старому городу
Жадность наших чиновников и застройщиков убила исторический центр
Неуклонно превращаемся в местячковый городишко, т.е. Пгт
люди которые захватили власть в городе никакого отношения к городу не имеют
Город это просто источник их обогащения,потому что старость они будут встречать ни в этом городе, и ни в этой стране