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Новости Одессы и Одесской области

Нефтяное пятно обнаружили в реке возле Измаила: ликвидировать его помогали каякеры

Нефтяное пятно обнаружили в реке возле Измаила: ликвидировать его помогали каякеры

Нефтяное загрязнение зафиксировали на Дунае в районе стихийного пляжа. Пятно растянулось от морвокзала до городского «пляжа». Его удалили сотрудники Администрации Измаильского морского порта совместно с местными каякерами.

Как сообщает «БессарабияINFORM», по тревоге были подняты судна отряда ликвидации последствий аварийных разливов. Вместе с работниками Морской администрации была обследована акватория от 96-го до 93-го километра реки, установлены боновые заграждения для локализации загрязнения, отобраны пробы воды. Кроме того, были проведены проверки на судах, стоящих в районе 95-го километра реки, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Пятно нефтепродуктов обработали сорбентом.

При этом большую помощь в обработке мелководных участков акватории предоставили ребята из Измаильского каяк-клуба во главе с Вячеславом Макаровым. Они первыми опубликовали информацию о загрязнении, а затем по собственной инициативе взялись помочь экологам. Накинув мешки с сорбентом на каяки, спортсмены «дотянулись» до тех участков реки, куда не смогли подойти судна администрации порта.

В результате загрязнение на поверхности воды ликвидировали, а небольшие участки побережья с остатками нефтепродуктов дополнительно обработали сорбентом.

Особенностью Измаильского порта является большое количество судов, находящихся в акватории в длительном отстое. Они просто “доживают здесь свой век” без экипажей. Качество контроля за их техническим состоянием оставляет желать лучшего, что чаще всего и приводит к относительно небольшим по объемам выбросам, в ликвидации последствий которых привлекается огромное количество специалистов и технических средств.

Фото: bessarabiainform.com

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