Что произошло в Одессе 19 марта: забастовки в транспорте и карантинные штрафы

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе полиция проверяет, как соблюдают карантин в транспорте. Первые несколько дней после введения ограничений в городском транспорте Одессы патрульные, на которых возложили контроль, просто предупреждали людей. Продолжение…
- На одесском поселке Котовского устроили забастовку против ограничений в транспорте. Не все одесситы смирились с введенными недавно в связи с карантином ограничениями в транспорте. Продолжение…
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