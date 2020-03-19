Что произошло в Одессе 19 марта: забастовки в транспорте и карантинные штрафы

Найчастіше громадяни інформували про розповсюдження неправдивої інформації про заборону виходу дітей на вулицю та чуток про продовження карантину до літа.

Портал создан для того, чтобы уберечь пожилых людей от контакта с людьми, так как COVID-19 наиболее опасен для старшей возврастной группы. На сайте можно оставить заявку желающим помочь или попросить о помощи. Волонтеры будут отзываться на просьбу, о чем заявитель получит уведомление.

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