На одесском поселке Котовского устроили забастовку против ограничений в транспорте (видео)

Не все одесситы смирились с введенными недавно в связи с карантином ограничениями в транспорте.

Решение “Горэлектротранса” перевозить не больше десяти человек в вагоне вызвало бурю негодования у многих горожан.

Так, в Суворовском районе Одессы люди в знак протеста перекрыли дорогу трамваям. Выстроившись на трамвайных путях, они заблокировали проезд на улице Марсельской.

В итоге в пробке скопилось около 15 вагонов, передает 7kanal.com.ua.

Люди пытаются успеть зайти в транспортное средство первым, чтобы не нарушить лимит. Те, кто хотят пораньше уехать, ругаются за право сесть в трамвай.

Отметим, что еще вчера во многих трамваях люди возмущались, заметив “лишнего” пассажира.

В свою очередь, dumskaya.net сообщает, что в трамвае №10 во время потасовки выбили стекло. А в 20-м трамвае дошло до того, что водителю угрожали ножом из-за того, что он не открыл дверь на остановке и не пустил их в салон.

Фото: 7kanal.com.ua.

Видео: 7kanal.com.ua, dumskaya.net

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