fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На одесском поселке Котовского устроили забастовку против ограничений в транспорте (видео)

На одесском поселке Котовского устроили забастовку против ограничений в транспорте (видео)

Не все одесситы смирились с введенными недавно в связи с карантином ограничениями в транспорте.

Решение “Горэлектротранса” перевозить не больше десяти человек в вагоне вызвало бурю негодования у многих горожан.

Так, в Суворовском районе Одессы люди в знак протеста перекрыли дорогу трамваям. Выстроившись на трамвайных путях, они заблокировали проезд на улице Марсельской.

В итоге в пробке скопилось около 15 вагонов, передает 7kanal.com.ua.

Люди пытаются успеть зайти в транспортное средство первым, чтобы не нарушить лимит. Те, кто хотят пораньше уехать, ругаются за право сесть в трамвай.

Отметим, что еще вчера во многих трамваях люди возмущались, заметив “лишнего” пассажира.

В свою очередь, dumskaya.net сообщает, что в трамвае №10 во время потасовки выбили стекло. А в 20-м трамвае дошло до того, что водителю угрожали ножом из-за того, что он не открыл дверь на остановке и не пустил их в салон.

Фото: 7kanal.com.ua.

Видео: 7kanal.com.ua, dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить