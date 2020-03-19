Начали штрафовать: в Одессе полиция проверяет, как соблюдают карантин в транспорте

Первые несколько дней после введения ограничений в городском транспорте Одессы патрульные, на которых возложили контроль, просто предупреждали людей.

А с 19 марта контроль ужесточили. Маршруты проверяет полиция и выписывает штрафы в случае нарушения, передает 7kanal.com.ua.

Отметим, что согласно новому распоряжению, в любом виде транспорта Одессы можно ездить только в масках. При этом в салон пускают не больше десяти человек.

Напомним, недавно принятый закон о борьбе с коронавирусом, позволяет наказывать тех, кто не соблюдает карантин.

Нарушение правил и норм карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц — от 34 до 170 тыс. гривен.

Если действия нарушителя привели или могли послужить причиной распространения инфекции, человека могут арестовать на шесть месяцев или посадить в тюрьму до трех лет.

В случае смертельного исхода из-за несоблюдения обсервации распростанитель болезни может попасть за решетку на срок от пяти до восьми лет.

Фото: 7kanal.com.ua

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