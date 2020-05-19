Что произошло в Одессе 19 мая: обвал дома на Торговой, 20 и протест под стенами ОГА

Хроники коронавируса: протест маршрутчиков и открытия музеев По состоянию на вечер 13 мая в Украине подтверждено 16 425 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 439 летальных, а выздоровевших – 3 716. В Одесской области подтвердили 680 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ