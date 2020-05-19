Что произошло в Одессе 19 мая: обвал дома на Торговой, 20 и протест под стенами ОГА

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Под стенами Одесской ОГА протестуют против планов по формированию территориальных громад. Люди недовольны тем, что при разработке плана по формированию ОТГ не были учтены их пожелания, высказанные на общественных слушаниях.
- В Одессе возобновлена работа городских стоматологических поликлиник. В городских стоматполиклиниках Одессы обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических мер по предотвращению распространения COVID-19.
- По официальным данным, в обвалившимся доме прописан 41 человек, в нем 30 квартир. Пострадали 8 квартир. Но это, прежде всего, дома людей, которым чудом удалось избежать трагедии.
- Пострадавших от обрушения жителей дома на Торговой поселят в гостиницах. Жителей восьми квартир, пострадавших при обрушении дома, за счет застройщика поселят в гостиницах «Винтаж» и «Одесский дворик».
- В Одессе задержали преступника обокравшего в больнице пациенток и медсестру. Злоумышленник проник в помещение медицинского учреждения в Приморском районе города под видом посетителя.
- Эксперты назвали вероятную причину обрушения дома на Торговой. Причиной обвала части жилого дома в Одессе могут быть ремонтно-строительные работы, которые проводились по соседству.